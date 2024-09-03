Оля Цибульська висловилася про власне "подвійне життя" під час війни: "Постійно балансуємо"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася роздумами про власне життя під час війни й постійних обстрілів з боку РФ.

У фотоблогу Оля зізналася, що вона має постійне відчуття балансу між "чорним" і "білим". І пояснила, що життя не має спинятися ні на мить, адже це і є головне бажання кривавого сусіда – повна зневіра й бездіяльність українського народу. Тож, Цибульська закликала єднатися, не опускати руки і водночас не забувати про тих, завдяки кому можливе життя в Україні.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"У мене відчуття, що я живу подвійне життя. Вночі обстріли. Зранку – повний мейкап і знімання. Вдень трагічні новини. Ввечері – показ Ukrainian Fashion Week. Життя в Україні ніколи не буде тільки чорне або тільки біле. Ми постійно балансуємо десь у відтінках сірого. Не можна впадати у крайнощі, бо саме цього від нас хочуть. Щодня за нашу можливість жити своє життя платять. Здоров'ям, грошима і, на жаль, життями. Наш обовʼязок – памʼятати. І не просрати ту країну, у якій живемо. Тримаймося. Підтримуймо своє і своїх", - написала Цибульська.

Нагадаємо, нещодавно у день російського обстрілу Полтави 3 вересня шоумен Андрій Данилко звернувся до прихильників з важливою заявою й попросив підтримати його рідне місто.

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