Оля Цибульська впала зі сходів та серйозно травмувалася: "Було дуже боляче"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася, що на підборах впала зі сходів та отримала серйозну травму.

Про неприємний інцидент знаменитість розповіла в Instagram-stories. За словами артистки, вона впала зі сходів та травмувала ногу. Подруга Цибульської швидко знайшла їй лікаря, який зробив рентген та розповів про травму.

"Я просто впала. Впала зі сходів на своїх величезних високих підборах. Було дуже боляче. Дякувати Богу, у мене є друзі. Ми дорогою зателефонували моїй подрузі. Вона знайшла мені терміново лікаря Сергія, який виїхав у вихідний день, зробив мені рентген", - поділилася виконавиця.

Оля Цибульська травмувала ногу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка говорить, що падіння минулося без переломів та тріщин. Однак у Олі серйозне розтягнення зв'язок, тож нині вона носить спеціальний бандаж.

"Слава Богу, там немає жодної тріщини, жодного перелому. Але розтягнення зв'язок – це боляче. Я ніколи не знала цього", - розповіла артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська ділилася, що наважилася на зміну іміджу. Виконавиця підстриглася та похизувалася новою зачіскою.

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