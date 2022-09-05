Оля Цибульська вперше за 20 років шлюбу показала чоловіка-красеня: його порівняли з Г'ю Джекманом

Співачка Оля Цибульська приховувала свого чоловіка Сергія від сторонніх очей майже 20 років, однак нещодавно нарешті поділилася кадрами з коханим.

Для шанувальників виконавиці ця подія стала справжньою несподіванкою, тому світлини подружжя швидко поширилися у Мережі. Так, неочікувано, в Сергієві впізнали зірку кіно – Г’ю Джекмана.

Оля Цибульська з чоловіком/Г'ю Джекман з дружиною

У коментарях прихильники Цибульської одразу ж написали, що її чоловік справжній красень, до того ж ще й українська копія австралійського актора.

Сергій нагадав фанам зірку "Людей Х"

Ваш чоловік схожий на Г'ю Джекмана!

Росомаха, це ти?

Мені одній здається , що він схожий на Росомаху?

Весь цей час ми думали на Дзідзьо, а то був Г’ю Джекман?!

У Сергієві впізнали австралійського актора

До того ж, деякі коментатори помітили риси обличчя, які схожі й в Олі з її обранцем. Прихильники запевнили співачку, що це добрий знак, адже пари зі схожою зовнішністю обов’язково мають щасливий та довгий шлюб.

Нагадаємо, що у своєму першому інтерв'ю чоловік Олі Цибульської розповів, як ставиться до того, що його дружині приписували безліч романів з відомими чоловіками.

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