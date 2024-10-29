Оля Цибульська вперше зізналася, куди та чому виїхала з України: "Нарешті наважилась"

Українська співачка Оля Цибульська вперше прокоментувала свій виїзд з сином Нестором за кордон.

Так, днями виконавиця неочікувано заявила, що з сином покинула Україну після жахливої ночі обстрілів. Щоправда, тоді артистка не стала розкривати подробиць і зникла з соцмереж. Згодом вона все ж таки натякнула, що насправді нікуди не емігрувала, а поїхала здійснювати мрію.

Цибульська показалася на мальовничому узбережжі й похизувалася, як з сином обирала спорядження для того, щоб вперше випробувати серфінг. До того ж на деяких кадрах дорогою зірка засвітила назви міст Португалії, що й викрило країну її подорожі.

Оля Цибульська в Португалії / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в Португалії / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в Португалії / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я відкрила список зі 100 бажань, що писала рік тому. Збулось тільки два. 98 – в дупу. Мої особисті мрії не збулись. Бо не на часі. Не в пріоритеті. І я нарешті наважилась. Зробити крок. Щоб почути себе. Щоб стати на хвилю. І щоб у списку зі 100 бажань збулось хоча б три. Я згадала, яке щастя на смак. Виявляється, воно дійсно тільки для рішучих і безстрашних", — написала Оля.

Оля Цибульська в Португалії / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна з чоловіком Валерієм Бебком також засвітилася за кордоном. Подружжя показало, як вони провели час у Канаді й чим розважали своїх фанів.

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