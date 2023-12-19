Оля Цибульська вперше зробила своїй мамі макіяж і приголомшила результатом

Для артистки це стало втіленням її мрії.

Українська співачка Оля Цибульська замилувала кадрами, як робить своїй мамі Наталі макіяж.

Цибульська вирішила зафільмувати момент, як вона чепурить свою матусю. Так, вона перетворилася на справжнього візажиста. За її словами, у неї вийшло доволі непогано. Зокрема, на кадрах видно, як Цибульська підкреслила губи мами рожевою помадою та зробила виразнішими її очі.

Тим часом мама Наталя зізналася, що ледве погодилася на такі експерименти із зовнішністю. Однак, все ж зробила це задля здійснення мрії доньки нафарбувати її. Відео зірка розмістила у своєму фотоблогу.

Оля Цибульська зробила мамі професійний макіяж

До слова, мама Олі також потішилася своїм першим у житті гримом. І репостнула контент доньки до себе на сторінку.

Цікаво, що наприкінці відео також з'являється і тато Цибульської, який прокоментував несподіване перевтілення дружини і зазначив, що "хвилюється".

Мама Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мама помолодшала на років 20. Дякую! Маю власного гримера. Ого, яка я! Вперше в гримі, до речі", - написала на кадрах мама артистки Наталя.

Нещодавно Оля Цибульська пригадувала й власні експерименти з вродою. Зокрема, вона зізналася, як їй довелося виступати на великій сцені після невдалого ботоксу і показала відео.

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