Оля Цибульська з зухвалою зачіскою майстерно переклала українською хіт Лободи "Скучала"

Українська співачка Оля Цибульська не так давно запустила рубрику у фотоблогу під гештегом "люблю рідною".

В рамках цієї рубрики Оля Цибульська перекладає російськомовні хіти своїх колег українською.

Цього разу в полі зору вигадливої Цибульської опинилася знаменита композиція Світлани Лободи "Скучала". Цибульська настільки гарно її переклала, що українською вона звучить набагато милозвучніше та, навіть, природніше.

Що у коментарях під відео в Instagram Цибульської відмітили її шанувальники: "Неймовірно! Набагато сильніше! Як я чекала, коли буде бум українськомовних пісень! Перекладайте! Воно того варте" , "Зайшла в коменти, щоб прочитати, чий же оригінал", "Українською мовою ця пісня звучить набагато краще", "Олю, придбаю твій альбом з переробленими піснями".

До речі, у відео до цього каверу Оля Цибульська постала у новому зухвалому образі. Не так давно виконавиця змінила зачіску і тепер носить каре з чубчиком, яке їй дуже личить.

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