Оля Цибульська замилувала фото з чоловіком і здивувала, як вони з роками змінилися

Українська співачка Оля Цибульська замилувала фото з чоловіком Сергієм і здивувала, як вони з роками змінилися.

Так, виконавиця не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Ба більше, навіть перше фото з чоловіком артистка показала 2022 року. Нині ж час від часу Сергія можна помітити у фотоблогу зірки. Цього разу Оля Цибульська поділилася фото з чоловіком з особливої нагоди.

Співачка долучилася до тренду в Мережі, метою якого є показати архівне та свіже фото і продемонструвати зміни. Тож, виконавиця опублікувала знімок, на якому вони з Сергієм позують з їхнім сином Нестором, де хлопчик зовсім маленький.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Інший кадр був зроблений нещодавно. Звичайно, найбільше змінився Нестор, який подорослішав. Також фани зазначили, що Сергія стало просто не впізнати. Як написали користувачі, коханий Цибульської помужнів. Тим часом Оля Цибульська, за словами фанів, з роками майже не змінилася.

"Тренд, так тренд! Змінились? Щось - так, а щось - ні. Хай так буде завжди", - підписала знімки артистка.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно синові Олі Цибульської виповнилося 10 років. З нагоди свята співачка публічно звернулася до Нестора і привітала його з ювілеєм.

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