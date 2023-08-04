Оля Цибульська замилувала світлиною з сімейної подорожі зі своїм підрослим сином

Українська співачка Оля Цибульська показала, як підріс її восьмирічний син Нестор.

Зіркова матуся разом з хлопчиком вирушила у сімейну подорож до Ужгорода. Кадром разом з сином на тлі міста співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Оля позувала обійнявши сина, а він тримався руками за маму.

У публікації співачка також поділилася своїми дитячими спогадами про поїздки до Одеси з братом та батьками, які досі гріють їй душу. Зірка сподівається, що і її син так буде берегти у пам'яті щасливі миті проведені разом.

"Я пам’ятаю свою дитячу Одесу з батьками. Сукню, що одягала мені мама на прогулянку. Панамку, яка ховала від сонця. Медузу, яку показував тато на березі, бо її викинуло хвилями з води. Значки, які ми купували з братом для домашньої колекції. Я досі закриваю очі і мене гріє ця сімейна подорож. Бо це місце, де я маленька, а батьки молоді Сподіваюсь сьогодні, Нестор теж поклав Ужгород собі у серденько. Тут ми молоді, а він маленький", - написала емоційний допис Цибульська.

Оля Цибульська з сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

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