Оля Цибульська запрем'єрила життєствердний трек: "З цією піснею я відчуваю, що воскресла"

Співачка Оля Цибульська вперше заспівала у дуеті з саундпродюсером, а тепер і виконавцем CHILIBI.

Українські зірки продовжують створювати потужні музичні композиції для підняття настрою та бойового духу народу. Так новим запальним треком поділилася Оля Цибульська. Співачка заспівала пісню "Сьогодні" разом з CHILIBI.

Прем'єра композиції відбулася на YouTube-каналі виконавиці.

Цибульська сама написала текст до пісні та зізналася, що для неї вона має особливе значення, адже додає впевненості у завтрашньому дні.

"З цією піснею я відчуваю, що воскресла. Попри пекло, що несе війна, життя безперервно і щохвилинно триває. Україна стала центром землі. Як серце, яке кровоточить і плаче. Поки що. І це серце б’ється в кожному з нас. Тут і зараз", - сказала співачка.

Для CHILIBI трек "Сьогодні" став першою роботою у якості співака. До цього виконавець співпрацював з Дмитром Монатіком як саундпродюсер.

Новий дует прийшовся до душі фанам Цибульської, тому тепер від виконавців очікують більше сумісних робіт.

Бомбезно разом звучите! Торкнулися душі - і стало тепліше!

Ви молодці, дуже гарна пісня!

Текст і музика просто вау!

Нагадаємо, прем'єра нової пісні відбулася і у співачки Олі Полякової - виконавиця вразила чуттєвим виконанням українськомовної композиції.

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