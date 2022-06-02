Оля Цибульська запускає пікантне шоу 16+ з красунчиками-військовими

Українська співачка Оля Цибульська вигадала оригінальний спосіб, як підняти настрій дорослим українцям у цей непростий час.

Так, Оля Цибульська запустила перший відвертий телепроєкт для українських.

В рамках шоу співачка начистоту озвучує воїнам те, про що постійно думає ціла країна, шукає їм пари серед своєї аудиторії та підіймає дух гострим гумором.

Цибульська не приховує, що відмовляється від пропозицій виступу за кордоном у військовий час. Цибульська переконана, що більше користі принесе на Батьківщині: активно гастролює з благодійними концертами та започатковує соціальні ініціативи, як от пошук роботи для переселенців.

Фото: instagram.com/cybulskaya

І хоча Оля продовжує вести телепроєкти одразу на двох національних каналах, нещодавно вона знайшла нове правильне застосування для своїх навиків телеведучої.

Авторський проєкт "Чекаю. Цьом. Нашим героям на ніч" - це перший телепроєкт не лише про, але й для українських військових та відверта вечірня розмова Олі-подруги зі своєю аудиторією. Разом вони обговорюють хлопців, дивляться нові ТікТоки та відпускають жарти з перчинкою. Втім, у новому проєкті Цибульської, сміх, нехай і крізь сльози, — національна зброя для підняття духу. А вся любов і захоплення адресовані воїнам, що вдень та вночі захищають Україну, та яких вдома з перемогою чекають мільйони. Серед них не лише чоловіки, але й дівчата — підкреслює Цибульська.

Перший випуск триває трохи більше 10 хвилин і це теж не просто так.

"В наших героїв дуже малі перерви між рятуванням світу. Я хотіла зробити щось справжнє, живе і чесне, аби кожен з них, засинаючи, нехай навіть на кілька годин, знав які ж вони круті і як сильно їх чекають вдома" - коментує співачка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Окрему увагу Оля приділила і жінкам-військовим:

"Є кицьки, які лупашать росіян на передовій і рятують мільйони українців. Дякую вам до неба. А ми з вами залишилися вдома, щоб хлопці відчували, що у них є дім. Де є краса і любов" - додала Цибульська.

Прем'єра шоу Олі Цибульської "Чекаю.Цьом. Нашим героям на ніч" відбудеться 2 червня в національному онлайн-кінотеатрі SWEET. TV.

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