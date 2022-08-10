Оля Цибульська засвітила свого чоловіка, коли була з ним на побаченні

Українська співачка Оля Цибульська показала, як проводить час з чоловіком.
Виконавиця Оля Цибульська похизувалася проведеним романтичним вечором з коханим.
Так, співачка разом з чоловіком вирішили насолодитися компанією одне одного. Тому подружжя залишило сина – Нестора – у бабусі та дідусі, а самі пішли гуляти Києвом. Закоханим навіть не став на заваді дощ.
Про це Оля повідомила в Instagram-stories, а також трішечки засвітила свого чоловіка. Щоправда, зі спини. Цибульська не показує обличчя обранця, адже він не хоче бути публічним.
"Ми приїхали до столиці. Йде дощ. Нестор з бабусею та дідусем, а мене чоловік запросив на побачення. І ми під дощем ходимо пішки. Я така щаслива", - поділилася Оля.
Згодом вони з чоловік все ж таки вирішили зайти до ресторану. Оля навіть показала, яку вечерю собі замовила.
До речі, нещодавно Цибульська скаржилася чоловіку, що він не влаштовує їй романтичні сюрпризи. Тож цілком можливо, що коханий виконавиці вирішив виправити свою помилку.
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