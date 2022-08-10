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Оля Цибульська засвітила свого чоловіка, коли була з ним на побаченні

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Оля Цибульська засвітила свого чоловіка, коли була з ним на побаченні

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська показала, як проводить час з чоловіком.

Виконавиця Оля Цибульська похизувалася проведеним романтичним вечором з коханим.

Так, співачка разом з чоловіком вирішили насолодитися компанією одне одного. Тому подружжя залишило сина – Нестора – у бабусі та дідусі, а самі пішли гуляти Києвом. Закоханим навіть не став на заваді дощ.

Про це Оля повідомила в Instagram-stories, а також трішечки засвітила свого чоловіка. Щоправда, зі спини. Цибульська не показує обличчя обранця, адже він не хоче бути публічним.

Оля Цибульська з чоловіком / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська з чоловіком / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ми приїхали до столиці. Йде дощ. Нестор з бабусею та дідусем, а мене чоловік запросив на побачення. І ми під дощем ходимо пішки. Я така щаслива", - поділилася Оля.

Згодом вони з чоловік все ж таки вирішили зайти до ресторану. Оля навіть показала, яку вечерю собі замовила.

Оля Цибульська на побаченні / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська на побаченні / Фото: instagram.com/cybulskaya

До речі, нещодавно Цибульська скаржилася чоловіку, що він не влаштовує їй романтичні сюрпризи. Тож цілком можливо, що коханий виконавиці вирішив виправити свою помилку.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
689
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