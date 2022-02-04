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Оля Цибульська здивувала архівним фото, на якому постала з бордовим волоссям

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Оля Цибульська здивувала архівним фото, на якому постала з бордовим волоссям

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Артистка показала кардинальні зміни іміджу протягом кар'єри.

Популярна співачка Оля Цибульська вдалася до ностальгії та пригадала часи свого юнацтва.

Так, у фотоблогу артистка розмістила три архівні кадри, де постала з різними зачісками. Зокрема, на першій світлині зірка постала із довгим темним волоссям та меліруванням.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Далі виконавиця вдалася до нового експерименту та зробила собі бордові пасма. Також Оля відчикрижила трішки довжину.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Була знаменитість і зі світлорусявим каре.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

"Впізнали? Голосуй за колір волосся: 1/2/3?" – підписала публікацію Цибульська.

У відповідь юзери оцінили перевтілення кумирки.

  • Усі фото класні
  • Фото 1 – вогонь
  • На першому фото взагалі впізнати нереально
  • Я за 2!
  • Перше або третє

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