Оля Цибульська здивувала архівним фото, на якому постала з бордовим волоссям

Артистка показала кардинальні зміни іміджу протягом кар'єри.
Популярна співачка Оля Цибульська вдалася до ностальгії та пригадала часи свого юнацтва.
Так, у фотоблогу артистка розмістила три архівні кадри, де постала з різними зачісками. Зокрема, на першій світлині зірка постала із довгим темним волоссям та меліруванням.
Далі виконавиця вдалася до нового експерименту та зробила собі бордові пасма. Також Оля відчикрижила трішки довжину.
Була знаменитість і зі світлорусявим каре.
"Впізнали? Голосуй за колір волосся: 1/2/3?" – підписала публікацію Цибульська.
У відповідь юзери оцінили перевтілення кумирки.
- Усі фото класні
- Фото 1 – вогонь
- На першому фото взагалі впізнати нереально
- Я за 2!
- Перше або третє
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