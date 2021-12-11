Оля Цибульська здивувала піснею, яку написала з хейтерських коментарів: "Кобила, гидота і нуль"

Артистка оригінально відповіла хейтерам.
Українська співачка Оля Цибульська створила незвичайну пісню.
Так, артистка написала трек із хейтерських коментарів своїх підписників в Instagram. А все почалося з того, коли зірка опублікувала у стрічці фотоблогу свій лук для однієї з премій. Оля вбралася у костюм від бренду, власницею якого є дружина гумориста Євгена Кошового, і попросила фанів оцінити її образ.
Втім, у коментарях вони жорстко розкритикували знаменитість: "Великий мішок цибулі", "Кобила", "Це дно".
Цибульська вирішила, мабуть, втілити пораду письменника Дейла Карнегі і "зробити з лимона лимонад", написавши трек. Артистка зібрала їдкі повідомлення і заспівала під гітару.
Відео містить ненормативну лексику (18+)
"Дякую заслуженим фешнекспертам країни за нову пісню з коментарів до попередньої публікації. Я завжди одягаю те, що хочу і сплю з тим, ким хочу. Ви мене надихаєте, давайте ще", – написала зірка.
У відповідь фоловери поділилися, що вони у захопленні від реакції Олі.
- Талант! Де брати стільки позитиву?
- Боже, ось це крута реакція! Браво
- Не дуже люблю щось коментувати, ну тут не втрималась. Олю, ви просто молодець! Так тримати
Читайте також: