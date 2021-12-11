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Оля Цибульська здивувала піснею, яку написала з хейтерських коментарів: "Кобила, гидота і нуль"

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Оля Цибульська здивувала піснею, яку написала з хейтерських коментарів: "Кобила, гидота і нуль"

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Артистка оригінально відповіла хейтерам.

Українська співачка Оля Цибульська створила незвичайну пісню.

Так, артистка написала трек із хейтерських коментарів своїх підписників в Instagram. А все почалося з того, коли зірка опублікувала у стрічці фотоблогу свій лук для однієї з премій. Оля вбралася у костюм від бренду, власницею якого є дружина гумориста Євгена Кошового, і попросила фанів оцінити її образ.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Втім, у коментарях вони жорстко розкритикували знаменитість: "Великий мішок цибулі", "Кобила", "Це дно".

Цибульська вирішила, мабуть, втілити пораду письменника Дейла Карнегі і "зробити з лимона лимонад", написавши трек. Артистка зібрала їдкі повідомлення і заспівала під гітару.

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"Дякую заслуженим фешнекспертам країни за нову пісню з коментарів до попередньої публікації. Я завжди одягаю те, що хочу і сплю з тим, ким хочу. Ви мене надихаєте, давайте ще", – написала зірка.

У відповідь фоловери поділилися, що вони у захопленні від реакції Олі.

  • Талант! Де брати стільки позитиву?
  • Боже, ось це крута реакція! Браво
  • Не дуже люблю щось коментувати, ну тут не втрималась. Олю, ви просто молодець! Так тримати

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