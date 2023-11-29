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Оля Цибульська здивувала реакцією на болісне розлучення Анни Трінчер

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Оля Цибульська здивувала реакцією на болісне розлучення Анни Трінчер

Анна Трінчер, Олександр Волошин і Оля Цибульська

Артистка підтримала одну зі сторін.

Співачка Оля Цибульська поділилася своїми думками стосовно нещодавнього розлучення співачки Анни Трінчер з блогером Олександром Волошиним.

Зірка зізналася, що вона переглянула спільне інтерв'ю Анни Трінчер з ексчоловіком, у якому вони повідомили про розрив. У фотоблогу Цибульська поділилася, що ролик дуже зворушив її. За словами Олі, вона не могла стримати сліз, оскільки переживала схожий період 10 років тому. Втім, у подробиці вдаватися не стала. Вочевидь, йшлося про кризу у стосунках і пригнічений стан.

"Я подивилася відео Ані Трінчер про своє розлучення і наплакалася. Бо в Ані впізнала себе 10 років тому", – зізналася знаменитість.

Оля Цибульська / ©
Оля Цибульська

Співачка захотіла допомогти Ані подолати емоції від пережитого, однак зупинила себе. Вона зрозуміла, що це було б недоречно зараз. Тому втрималася від будь-яких порад. Цибульська лише висловила свою щиру підтримку й побажала молодій виконавиці чимскоріше віднайти гідне кохання.

"Я хотіла написати купу порад і в особисті повідомлення, і в сторіз, проте не маю на це людського права. Єдине, що хочу сказати, я обіймаю тебе. У тобі сьогоднішній я бачу себе 10 років тому. У тебе дійсно є ти, що б не відбувалося довкола. І любов це завжди, перш за все, про рішення бути разом. Так, мала, ми в лайні по вуха, але ми звідси виберемося. І я з тобою. Вірю, що ти зустрінеш свою людину обов'язково. Цьомаю тебе", – замилувала втішними словами Оля Цибульська.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер приголомшила звісткою про розлучення з чоловіком через рік після їхнього весілля. Експодружжя відверто назвало причини такого рішення й довело фанів до сліз.

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Дата публікації
Перегляди
1770
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