Оля Цибульська здивувала, що страждає від психологічного розладу: "Тримаюся з усіх сил"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася подробицями проблем зі здоров'ям та як їх вирішує.

Виконавиця у своєму фотоблогу чесно зізналася, що страждає від розладу харчової поведінки (РХП). За словами Олі, проблема повернулася до неї після того, як вона потрапила в ДТП. Внаслідок цього співачка припинила контролювати своє харчування та стрімко почала набирати вагу. Як зізнається зірка, тепер їй складно прийняти свою фігуру, тому часто вона накладає додаткові фільтри у соцмережах.

"До мене знову повернувся РХП. Я знову заїдаю всі свої емоції. Дивлюся фото і відео, де я була у класній формі і не можу згадати, як мені вдалося тоді взяти себе до рук. А зараз я собі не подобаюся і часто фотошоплю фото й відео. ДТП і спровокувала зрив. І я їла без зупинки, до нудоти і не могла зупинитись", - розповіла Оля.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Втім, таке життя з фільтрами співачці не до вподоби. Тож, вона почала негайно діяти, адже хоче повернутися до форми, яка їй раніше подобалася. Для цього Цибульська запровадила низку правил, яких постійно дотримується.

"Все б нічого, але з моєю професією мені важливо подобатися собі в дзеркалі. Тому я просила маму нічого не готувати. Намагаюся обмежити себе в доступі до їжі, їм двічі на день, дотримуючись великих павз між прийомами їжі, знімаю нервову напругу на масажі, більше читаю, медитую і займаюсь навчанням, яке мене теж відволікає від думок про їжу. Я тримаюся з усіх сил. Дала собі слово", - поділилася артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно ведуча і блогерка Раміна Есхакзай також розповіла про проблеми з харчовою поведінкою і як бореться з булімією.

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