Оля Цибульська зі сльозами на очах показала результати косметологічної процедури

Українська співачка Оля Цибульська приголомшила своїм виглядом після процедури фотоомолодження обличчя.

У своєму фотоблогу знаменитість показала, як декілька днів тому відбувалася косметологічна процедура. Спочатку її обличчя накрили спеціальною тканиною та огорнули рушником.

Однак, Цибульська більше не вдавалася в подробиці, а одразу поділилася результатом процедури з підписниками. На відео видно, як набрякло та почервоніло її обличчя. До того ж співачка зізналася, що було настільки боляче, що вона не могла стримати сліз.

Оля Цибульська приголомшила набряклим обличчям після косметологічної процедури

"Плакала. Але буду молода. Плачу від щастя, що я помолодшала", – жартома сказала у косметолога Оля.

Артистка не шкодує, що наважилася на фотоомолодження. Вона вважає, що ця процедура допомогла зробити її шкіру бездоганною. Щоб заспокоїти фанів, Цибульська поділилася свіжим ліфтолуком, де її обличчя було вже без набряків.

Оля Цибульська

Нагадаємо, раніше дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вколола ботокс у різні зони обличчя. Вона вже приголомшила фанів результатами.

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