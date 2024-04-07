Оля Цибульська зізналась, чому більше не співає у дуеті з Дзідзьо: "Щоб не ревнували до мене"

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, чому більше не випускає пісень у дуеті з артистом Михайлою Хомою, більш відомим як Дзідзьо.

Свого часу виконавці випустили декілька спільних пісень, серед яких "Чекаю. Цьом" та "Киця", які стали неабияк популярними. Однак наразі ж Цибульська та Дзідзьо припинили співати в дуеті. Як пожартувала співачка у програмі "ЖВЛ", нині Михайло Хома більше співпрацює з Олександром Пономарьовим, а вона не хоче, аби були якісь "ревнощі".

Оля Цибульська і Михайло Хома

Згодом Оля додала, що насправді їхній творчий тандем вижив себе. Виконавиця не впевнена, що буде в майбутньому, однак поки що вона хоче спробувати заспівати з кимось іншим. На думку Цибульської, Дзідзьо б теж було цікаво спробувати свої сили у новому дуеті.

"Та все! Нам вже вистачить, вже наспівалися разом. Тепер він співає з Пономарьовим, і щоб вони не ревнували один одного до мене (усміхається – прим. ред.). Дуети – це така штука…У нашому випадку з Мішею це було дуже так експресивно, емоційно, якось натурально і природно. Пісня написалася – дует з'явився. Загадувати не буду, але мені здається, що і Міші хочеться з кимось іншим поспівати, і мені", - зазначила Оля.

Чому Оля Цибульська більше не хоче співати з Михайлом Хомою? – ЖВЛ представляє

Співачка також додала, що з Дзідзьо періодично бачиться, утім це стається вкрай рідко. Тим не менш, артистка запевнила, що жодних непорозумінь між ними не було, і вона завжди буде рада бачили Михайла.

"Періодично зустрічаємося. Дуже рідко, але я завжди рада його бачити, тому що він мій друг дитинства. Я його дуже ціную і дуже дякую йому за все, що він для мене зробив", - додала артистка.

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