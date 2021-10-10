Оля Цибульська зізналась, чому дозволяє своєму сину прогулювати школу

Син артистки навчається у першому класі.
Українська співачка Оля Цибульська цього року відвела свого сина Нестора до першого класу.
У програмі "Світське життя" артистка говорить, що періодично дозволяє своєму хлопчику прогулювати навчання в школі. Оля вважає, що потрібно відпочивати.
"Ми на початку жовтня полетіли на відпочинок на декілька днів, щоб переключитися та відпочити від писанини. Трішки прогуляли", - поділилася Цибульська.
Оля говорить, що потрібно більше подорожувати, адже так можна пізнати багато чого нового.
"Знаю з власного досвіду, чим більше ти подорожуєш - тим більше ти розвиваєшся", - поділилася артистка.
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