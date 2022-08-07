Оля Цибульська зізналась, чому завжди критикувала чоловіка за спроби влаштувати їй романтику

Виконавиця Оля Цибульська розповіла, як провела вечір зі своїм чоловіком.

У Instagram-stories співачка поділилася, що разом зі своїм коханим вирішила перед сном подивитися мелодраму "Освідчення". Та після перегляду фільму Оля задалася питанням, чому ж чоловік не робить їй романтичні сюрпризи.

Та, як виявилося, обранець знаменитості таки намагався потішити та приємно здивувати Олю. Та Цибульська зізналась, що вона взагалі не любить романтичні сюрпризи, тож усі спроби чоловіка закінчувалися критикою зі сторони артистки.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Після фільму я винесла мозок своєму Мусіку в стилі: а де моя романтика? На що мені нагадали, що всі спроби запалити свічки, купити багато квітів чи влаштувати не бай Бог без мого контролю сюрприз я завжди хейтила. Я роздуплилась. Точно. Сюсі-пусі не люблю. Хіба в кіно", - поділилася Оля.

Нагадаємо, нещодавно й Ектор Хіменес-Браво поділився подробицями свого особистого життя. Зокрема, кухар прокоментував молодий вік своєї коханої та зізнався, чи живуть вони зараз разом.

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