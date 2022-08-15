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Оля Цибульська зізналась, скільки коштів вдалося зібрати на її благодійному концерті

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Оля Цибульська зізналась, скільки коштів вдалося зібрати на її благодійному концерті

Оля Цибульська/Пресслужба

Вчора, 14 серпня, українська співачка Оля Цибульська виступила на благодійному концерті.

Виконавиця Оля Цибульська бореться на культурному фронті.

Вчора, 14 серпня, артистка дала благодійний концерт. Під час заходу кошти збирали на реанімобілі. Грошей вдалося зібрати чимало, а саме – 30 тисяч доларів.

Та це не єдине, що на благодійному концерті змогла отримати Оля. Виконавиця зарядилася від глядачів теплом та надією. У такі тяжкі часи для Україні Цибульська розуміє, що потрібно співати для людей, адже це піднімає дух.

"Вчора на благодійному концерті зібрали 30 тисяч доларів на реанімобілі і тону вашого тепла на надію. Бо жити хочеться, вірити, любити, співати. Сильно!" – поділилася Оля.

У коментарях підписники виконавиці подякували їй, що продовжує займатися вона співом. Вони зазначили, що Оля дарує їм вогник у серце, а також надію.

Нагадаємо, незабаром і у Злати Огнєвіч відбудеться благодійний концерт. Виконавиця збиратиме гроші для бійців полку "Азов".

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