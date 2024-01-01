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Оля Цибульська зізналася, у якому незвичному місці зустріла Новий рік

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Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Оля Цибульська зізналася, у якому незвичному місці зустріла Новий рік

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка показалася з келихом у воді.

Українська співачка Оля Цибульська показала, як вона оригінально відсвяткувала Новий 2024 рік.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що разом з сином Нестором поїхала за межі Києва. Так, Цибульська опинилася в санаторії, який розташований на території заповідника на Волині. Тож, співачка на свята оточила себе тишею та природою. Ба більше, на території комплексу є локації без Інтернету.

Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / Фото: instagram.com/cybulskaya

І під час спілкування зі своїми шанувальниками Оля здивувала, що Новий рік вона зустріла у воді. Зірка показалася у купальному вбранні у басейні з макіяжем і келихом у руках. Цікаво, що співачка у таких умовах не забула загадати бажання. І попросила, щоб наступний рік видався теплим і приємним.

Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Зустріла у воді. Просила всесвіт, щоб рік був таким же теплим і приємним, як водичка", - написала артистка.

До того ж знаменитість разом з сином вже встигла відвідати низку лікувальних процедур у санаторії. Наприклад, Нестор на спеціальному тренажері покращував опорно-руховий апарат.

Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська відсвяткувала Новий рік у незвичному місці / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська приголомшила відповіддю, чи спілкується вона зі своєю експіарницею, яка під час війни пішла працювати до Світлани Лободи.

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