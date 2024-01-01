Оля Цибульська зізналася, у якому незвичному місці зустріла Новий рік

Артистка показалася з келихом у воді.
Українська співачка Оля Цибульська показала, як вона оригінально відсвяткувала Новий 2024 рік.
У своєму фотоблогу артистка зізналася, що разом з сином Нестором поїхала за межі Києва. Так, Цибульська опинилася в санаторії, який розташований на території заповідника на Волині. Тож, співачка на свята оточила себе тишею та природою. Ба більше, на території комплексу є локації без Інтернету.
І під час спілкування зі своїми шанувальниками Оля здивувала, що Новий рік вона зустріла у воді. Зірка показалася у купальному вбранні у басейні з макіяжем і келихом у руках. Цікаво, що співачка у таких умовах не забула загадати бажання. І попросила, щоб наступний рік видався теплим і приємним.
"Зустріла у воді. Просила всесвіт, щоб рік був таким же теплим і приємним, як водичка", - написала артистка.
До того ж знаменитість разом з сином вже встигла відвідати низку лікувальних процедур у санаторії. Наприклад, Нестор на спеціальному тренажері покращував опорно-руховий апарат.
Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська приголомшила відповіддю, чи спілкується вона зі своєю експіарницею, яка під час війни пішла працювати до Світлани Лободи.
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