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Оля Цибульська зізналася, як після мобілізації членів команди відбуватимуться її концерти

Оля Цибульська зізналася, як після мобілізації членів команди відбуватимуться її концерти

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка зізналася, чи зміняться її шоу.

Українська співачка Оля Цибульська після вручення повісток деяким з її музичного колективу пояснила, як це вплине на її концертну діяльність.

Виконавиця заспокоїла своїх фанів і сказала, що не припинятиме гастролювати. Натомість зараз вона активно змінює свій склад команди. Зокрема, замість барабанщика, якого мобілізували, Оля шукає барабанщицю, яка його замінить.

"Ці концерти потрібні людям. Тому я шукаю барабанщицю, дівчину", - розповіла Оля у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, декілька тижнів тому Оля Цибульська спантеличила шанувальників новиною про мобілізацію її членів команди. Так, декільком чоловікам призовного віку з її музичного колективу вручили повістки просто на в'їзді до Рівненщини. Про це зірка повідомляла у сторіз. Незабаром у ТЦК також прокоментували свої дії. Зрештою, виявилося, що двоє з чоловіків порушили українське законодавство. Один з них ухилявся від оновлення військово-облікових даних, а інший – знехтував обов'язковим перебуванням на обліку в ТЦК.

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