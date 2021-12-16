Оля Цибульська звернулася до українців, які дивляться багато порно

Оля Цибульська звернулася до українців, які дивляться багато порно

Артистка натрапила на статистику відомого порносайту.

Українська співачка Оля Цибульська звернулася до своїх шанувальників щодо порно.

Так, знаменитість натрапила на статистику платформи PornHub за 2021 рік. Згідно з нею, Україна на 14 місці серед країн, де найчастіше дивляться інтимні відео.

"Українці – витривалий народ. Час відвідування мінімум дев’ять хвилин, що є одним з максимальних показників. Слухайте, може варто об'єднатися всім, хто дивиться порно. Ну всім нам. І любити одне одного, а не т**хати одне одному мозок", – поділилася зірка.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Виконавиця зазначила, що за статистикою, 90% людей, які дивляться порно – у стосунках. Вона додала, що кохатися одне з одним крутіше, "ніж з екраном".

Крім того, артистка поцікавилась у прихильників, чи часто вони відвідують сайти для дорослих. 90% відповіли "ні".

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

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