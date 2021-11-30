Оля Фреймут похизувалася 15-річною донькою-красунею, яка живе в Лос-Анджелесі

Злата Мітчелл навчається в Америці.

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала доволі рідкісне фото зі своєю старшою донькою.

Так, 15-річна Злата Мітчелл живе та навчається в США. Під час візиту до Лос-Анджелеса зіркова мама наробила спільні фото з дівчинкою. Одним із них знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Злата та Ольга позували, сидячи в авто.

Оля Фреймут з донькою / instagram.com/freimutolia

"Тінейджерів називають негарними. Але вони - витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у незугарності підлітків. Бо хіба можна судити незавершений шедевр?" – підписала публікацію зірка.

У відповідь користувачі запевнили, що донька Фреймут – неймовірна красуня.

Злата дуже красива дівчина

Це донька? Це витвір мистецтва

Як гарно сказано, Олю! Злата має вигляд вже як завершений шедевр

Втім, декого спантеличили брови Злати: "Все тут гарно, крім брів", "А що з бровами?", "Брови може і тренд, але це просто брєд".

Читайте також: