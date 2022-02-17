Оля Фреймут похизувалася своєю 16-річною донькою: "У тобі галицька і шотландська кров"

Злата святкує день народження.

Українська телеведуча Ольга Фреймут святкує день народження своєї старшої доньки.

Так, Златі Мітчелл, яка живе та навчається в США, виповнюється 16 років. З цієї нагоди зіркова мама привітала іменинницю не лише особисто, а й у Мережі. На сторінці в Instagram знаменитість розмістила архівний кадр з дівчинкою.

Ольга Фреймут з донькою / instagram.com/freimutolia

Також Ольга присвятила доньці щирі слова. Зокрема, вона зізналася, що через її кар’єру дівчинці довелося швидко подорослішати.

"Яка вона у вас доросла!" - казали люди про Злату, коли та в 5 років перераховувала ліки з довгого списку, приписаних їй від запалення легень. Я тоді раділа таким коментарям, хоча, коли твою дитину називають "дорослою", є причина задуматися, а де ж її дитинство? А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою. Так, Злата, не все у моєму материнстві з тобою було хрестоматійним. Будь щасливою і благословенною Господом! У тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна. Люблю тебе "forever and one day". Моя прекрасна дівчинка", – написала знаменитість.

Донька Олі Фреймут / instagram.com/freimutolia

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