Оля Фреймут показала рідкісне фото з молодшою на 10 років сестрою: "Моя гордість"

Відома ведуча Оля Фреймут рідко показує фото, на яких зображена з родиною. Та й взагалі, знаменитість переважно тримає особисте життя в таємниці.

Утім, зірка все ж вирішила зробити виняток. До слова, вчора, 24 серпня, молодша на 10 років сестра Фреймут – Юлія – святкувала день народження. Тому Ольга вирішила привітати зі святом рідну людину.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала рідкісне фото з сестрою-продюсеркою. На фото вони позували поруч одна з одною, а позаду них майорів синьо-жовтий прапор. Водночас Оля написала декілька приємних слів близькій людині.

Оля Фреймут з сестрою / Фото: instagram.com/freimutolia

"Моя незалежна і рідна, моя гордість, моя сестричко! З днем народження! Люблю тебе безмежно! Найбільшого щастя тобі", - привітала Оля сестру зі святом.

Нагадаємо, а сьогодні, 25 серпня, день народження святкує дівчина фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка - Олександра. Соліст вже привітав кохану зі святом.

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