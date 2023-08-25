Оля Фреймут показала рідкісне фото з молодшою на 10 років сестрою, з якою дуже схожа

Відома ведуча Оля Фреймут тримає особисте життя у таємниці та вкрай рідко ділиться кадрами, на яких позує з рідними та близькими.

Однак 24 серпня у родині знаменитості було особливе свято. Молодша на 10 років сестра ведучої Юлія святкувала день народження. Тож, з нагоди свята Фреймут присвятила рідній людині допис в Instagram-stories.

Зокрема, ведуча опублікувала фото, на якому показалася разом з сестрою, з якою дуже схожа. Ольга та Юлія позували перед камерою у чорних сукнях, а їхнє волосся було розпущене. Фреймут звернулася до сестри та зазначила, що вона в неї найкраща, яка дуже багато чого для неї означає.

Ольга Фреймут із сестрою Юлією / Фото: instagram.com/freimutolia

"А у мене найкраща у світі сестра. Юліє, з днем народження! Ти так багато значиш для мене", - звернулася до сестри ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут повернулася до України. До Києва знаменитість приїхала не сама, а з дітьми. 17-річна донька ведучої теж прибула з США. Злата у Києві кардинально змінила колір волосся та навіть встигла у столиці провести танцювальний майстер-клас.

Читайте також: