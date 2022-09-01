Оля Фреймут розповіла, як її 16-річна донька допомагає Україні: "Свій біль направила в конструктив"

Оля Фреймут, яка нещодавно показала рідкісне фото з сестрою, розповіла, чим займається її донька Злата Мітчелл у Америці.

Телеведуча зізналася, що 16-річна дівчина дуже болісно відреагувала на те, що в Україні розпочалася повномасштабна війна. Як розповіла Фреймут kp.ua, зараз Злата теж робить усе можливе для допомоги українцям.

"Вона давала інтерв’ю на радіо, телебаченні, газетам. Злата добилася того, що у її Dunn School в Санта-Барбарі провели благодійний аукціон і зібрали 260 тисяч доларів на навчання українців в Америці. Тому вже зараз діти з Дніпра, Харкова, Ірпеня приїхали до Санта-Барбари вчитися. Увесь свій біль вона направила в конструктив", - розповіла ведуча.

Оля Фреймут з донькою / Фото: instagram.com/freimutolia

Крім того, за словами Фреймут, її донька дуже шкодує, що за документами є громадянкою Великої Британії, а не України.

"Через те, що у неї британський паспорт, вона не може отримати певні пільги, які мають американські студенти українського походження. Наприклад, Злата дуже хотіла б працювати. Але оскільки вона британка, Америка не дозволяє їй працювати, будучи студенткою приватної школи. Також, наприклад, вона хотіла б отримати банківський рахунок. Але цього їй теж не можна", - поділилася зіркова мама.

Нагадаємо, днями співачка Джамала пояснила, чому зараз її діти не живуть із нею у Польщі.

Читайте також: