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Оля Фреймут вперше від початку війни приїхала до Києва та поділилася радісними емоціями

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Оля Фреймут вперше від початку війни приїхала до Києва та поділилася радісними емоціями

Оля Фреймут / Фото: Instagram Олі Фреймут

Знаменитість весь час повномасштабної війни перебувала у Великій Британії, однак нещодавно повернулася до України.

Українська телеведуча Оля Фреймут вперше від початку повномасштабної війни приїхала до Києва.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. Фреймут опублікувала фото, яке було зроблене на в'їзді до столиці. На знімку зображений знак "Київ".

Знаменитість не була надто багатослівною та не стала розповідати поки що про свої майбутні плани. Однак ведуча дала чітко зрозуміти, настільки радіє своєму поверненню до Києва. Оля додала на знімку смайлик у вигляді червоного серця.

Оля Фреймут повернулася до Києва / © instagram.com/freimutolia
Оля Фреймут повернулася до Києва / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Оля Фреймут від початку повномасштабної війни живе з дітьми у Великій Британії. Однак нещодавно ведуча з сином та донькою приїхали до Львова. Там знаменитість провела благодійну спецлекцію про манери під час війни. Щоправда, не всі оцінили ідею Фреймут. Чимало користувачів дорікнули Олі, що вона весь час російського вторгнення сиділа за кордоном і не їй вчити манерам.

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Дата публікації
Перегляди
1139
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