Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF разом представили запальну пісню "Шлях до перемоги"

Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF об'єдналися та представили запальну пісню "Шлях до перемоги".

Вихід композиції зіркове тріо приурочили до роковин початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого 2022 року, щоб нагадати про те, що попереду на нас обов'язково чекає перемога.

"Цей трек підкреслює незламність українців, яку ми маємо завдяки своїй єдності, завдяки повазі до славетних постатей з минулого, підтримці теперішніх героїв та вірі у майбутню Перемогу! Щодня ми маємо дякувати та допомагати нашим захисникам. І зараз у кожного з нас є гарна можливість це зробити", - розповіла про прем'єру Полякова.

Окрім того, щоб підняти бойових дух українців, пісня має ще одну особливу мету. Як розповіли Полякова, Трічер та POSITIFF, вони долучилися до однойменної благодійної ініціативи "Шлях до перемоги", яка допоможе зібрати кошти на придбання дронів.

"Назва нашого треку – "Шлях до перемоги", і вона дуже символічна, бо щодня ми долаємо цей шлях. І під звуки цієї пісні ми починаємо справжній шлях до перемоги – не словом, а ділом! Так як це не просто пісня і кліп, а благодійна кампанія разом з United24 та "Аврора Мультимаркет". Ціль збору – дрони RQ-35, плануємо зібрати мінімум 11 мільйонів на два таких дрони", - розповіла Трінчер.

Читайте також: