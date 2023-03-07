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Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF запрем'єрили запальний кліп на трек "Шлях до перемоги"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
2 хв
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Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF запрем'єрили запальний кліп на трек "Шлях до перемоги"

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артисти своєю роботою закликають українців допомагати військовим.

Зіркове тріо Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF, представили кліп на свій нашумілий трек "Шлях до перемоги".

Виконавці поділилися запальним кліпом на YouTube. У відео артисти поєднали потужне виконання пісні та кадрами коміксів, у яких українська армія розбиває вщент ворогів. 

"Дорогенькі мої! Щоб показати нашу силу та підтримати нашу віру, ми з Анною Трінчер та POSITIFF створили кліп для треку "Шлях до Перемоги. Також приєднуйтеся до благодійної акції "Шлях до Перемоги", де ми разом з Авророю та UNITED 24 збираємо кошти на дрони для ЗСУ!", - поділилася Полякова. 

Співачка Анна Трінчер також розповіла про створення кліпу та подякувала своїм колегами за таку спільну роботу.

"Сирени у скроні, але нескорені... Сум не дозволено, ні". Я вдячна всій команді і артистам, Олі Поляковій та POSITIFF, за такий потужний меседж і можливість не просто створювати роботи, які заряджають - а й такими роботами звертати увагу на важливі речі", - поділилася Трінчер.

Зазначимо, що своїм кліпом артисти хочуть привернути більше уваги до акції "шлях до перемоги", яка допоможе зібрати 11 мільйонів на закупівлю дронів для військових.

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Дата публікації
Перегляди
90
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