Оля Полякова без макіяжу посвітила стрункістю на пляжі Шрі-Ланки

Артистка також прокоментувала ситуацію в Україні.

Українська співачка та тренерка шоу "Голос країни-12" Оля Полякова відпочила на Шрі-Ланці з сім'єю.

Як виявилося, артистка вже повертається додому до України. У своєму Instagram зірка запостила пляжні кадри, які зробила в останній день відпустки. Знаменитість поділилася, що ледь змусила себе сфотографуватися, оскільки цього разу вирішила по-справжньому відпочити. На світлинах Оля постала на тлі Індійського океану без макіяжу, одягнена у білий легкий костюм.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"Цього разу я просто відпочивала!" – поділилася зірка.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Також Полякова прокоментувала ситуацію щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну.

"Знаю, що вдома всі в неврозі, але маю стійке відчуття, що все буде гаразд! А ви як думаєте?" – додала вона.

У відповідь фани також розділили думку кумирки, що все буде гаразд. Не забули юзери і потішили співачку компліментами: "Богиня, не інакше", "Ви найгарніша", "Королева краси".

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