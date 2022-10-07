Оля Полякова без макіяжу провела екскурсію своїми теплицями і показала, що в неї росте на городі

Артистка має хобі – вона власноруч вирощує овочі та фрукти на своєму городі, сама робить сири і обожнює готувати.

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова не раз розповідала й показувала свій город, який розгорнула у заміському будинку під Києвом.

До повномасштабної війни у Полякової в теплицях росло багато різних овочів та фруктів. Днями зірка вийшла у сторіз свого Instagram і показала, що від її городу залишилося.

На прохання шанувальників Полякова поділилася домашнім контентом: "Ви пишете мені, що хочете більше якогось домашнього контенту, тому я зараз покажу вам свою тепличку, город", - сказала Оля, яка, до речі, у відео з'явилася без макіяжу, у шапці, куртці та пишному шарфі.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

У теплицях артистки ще досі росте петрушка, щавель, цибуля: "Залишки прекрасного базиліку, руколка, якийсь салат ще залишився. Вже потроху все закінчується. О, яка гарна. Це я з Німеччини привезла вербену, вона дуже смачна у чай. Як же вона переживе зиму – не знаю. Який у мене гарний тим'ян. Ну і залишки помідорів", - розповіла про город Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Це вербена / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Це залишки помідорів / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також показала Оля й свій яблуневий сад: "Як же осінь без яблук. Це такий дуже пізній осінній сорт, дуже тверді, смачні, солодкі і це єдині яблука, які ще залишилися на деревах, інші яблуні вже зовсім жовті", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, днями молодша донька Олі Полякової Аліса відсвяткувала 11-річчя. Наразі дівчинка разом з 16-річною сестрою Марією перебуває у Великій Британії, де продовжує навчання. Мама Аліси привітала її на відстані у Instagram – сама Полякова перебуває вдома, в Україні.

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