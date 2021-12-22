Оля Полякова без макіяжу та з пучком на голові спекла різдвяне печиво

Оля Полякова без макіяжу та з пучком на голові спекла різдвяне печиво

Зірка похизувалася своїми кулінарними вміннями.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова полюбляє готувати.

Іноді зірка може похизуватися й на сторінці в Instagram своїми кулінарними вміннями. До слова, цього разу виконавиця показала різдвяне печиво, яке вона спекла самостійно.

Оля Полякова без макіяжу / instagram.com/polyakovamusic

"Вчора був надто тяжкий день. Після таких тяжких днів мені завжди складно заснути. Щоб якось заспокоїти свої нерви, я пекла печиво. Це різдвяний пряник. Він без білого цукру, без білого борошна та без глютену. Корисний пряник для всієї родини", - поділилася знаменитість.

Оля Полякова без макіяжу / instagram.com/polyakovamusic

Цікаво те, що Оля, яку фани звикли бачити з яскравим макіяжем, позувала перед камерою без жодної краплі декоративної косметики. Окрім цього, своє біляве волосся зірка зібрала в розкуйовджений пучок.

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