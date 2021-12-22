Оля Полякова без макіяжу та з пучком на голові спекла різдвяне печиво

Зірка похизувалася своїми кулінарними вміннями.
Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова полюбляє готувати.
Іноді зірка може похизуватися й на сторінці в Instagram своїми кулінарними вміннями. До слова, цього разу виконавиця показала різдвяне печиво, яке вона спекла самостійно.
"Вчора був надто тяжкий день. Після таких тяжких днів мені завжди складно заснути. Щоб якось заспокоїти свої нерви, я пекла печиво. Це різдвяний пряник. Він без білого цукру, без білого борошна та без глютену. Корисний пряник для всієї родини", - поділилася знаменитість.
Цікаво те, що Оля, яку фани звикли бачити з яскравим макіяжем, позувала перед камерою без жодної краплі декоративної косметики. Окрім цього, своє біляве волосся зірка зібрала в розкуйовджений пучок.
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