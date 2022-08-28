Оля Полякова без макіяжу у купальнику показала себе на фото, яке зробила її молодша донька

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова на початку липня повернулася до України.

Оля Полякова, після того, як повернулася до України, встигла виступити у столичній підземці на станції "Майдан Незалежності", дати концерт перед бійцями ЗСУ.

Окрім того виконавиця забрала до України й своїх доньок Машу та Алісу, які дуже хотіли додому. А днями Полякова показала світлину, яку зробила її молодша донька Аліса.

На сторінці в Instagram зірка розмістила декілька знімків, які належать авторству її доньки. На першому фото зображена Полякова – без макіяжу та у верху від купальнику та в мінішортах, на інших фотографіях – небо та озеро:

"Я, очима своєї молодшої доньки, а далі краєвиди її очима! Правду кажуть, що краса – в очах того, хто дивиться! Вона дуже любить Україну і дуже сумує, коли не тут… А ще каже мені, що я гарна, коли не нафарбована. Я їй вірю", - підписала фото артистка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що днями Оля Полякова випустила потужний дует зі співаком Артемом Пивоваровим. Артистка взяла участь у проєкті Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" – зірки виконали трек "Тішся" на вірш легендарної Лесі Українки.

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