Оля Полякова біля заміського маєтку покупалася в чані й розповіла, як минули її вихідні

Співачка присвятила день собі.
Українська співачка Оля Полякова розповіла про свої вихідні у власному заміському маєтку.
Так, артистка вирішила сповна відпочити й присвятити день виключно собі й б'юті процедурам. Спершу Оля у яскраво рожевому купальнику посиділа у гарячому чані просто неба поблизу заміського маєтку й поспівала для шанувальників власних пісень. До слова, позаду співачки відкривається вид на озеро, подекуди вкрите кригою.
Після такої СПА-процедури, Полякова переодягнулася й погрілася поблизу каміна у будинку. А потім влаштувала собі чайну церемонію на тлі того, як розгоралися дрова.
У своєму фотоблогу зірка у халаті й тюрбані також поділилася, що вона сходила на масаж і зробила собі декілька масок задля того, щоб підготуватися до насичених робочих буднів.
"У мене сьогодні б'юті день. Я була в чані, робила масаж. Тепер роблю кислотну маску і зроблю маску, що відбілює, тому що завтра у мене знімання", - розповіла знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відсвяткувала своє 45-річчя. Свято минуло у доволі незвичайному місці, артистку привітало багато українських зірок. Співачка також показала, що вони їй подарували.
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