Оля Полякова біля заміського маєтку покупалася в чані й розповіла, як минули її вихідні

Українська співачка Оля Полякова розповіла про свої вихідні у власному заміському маєтку.

Так, артистка вирішила сповна відпочити й присвятити день виключно собі й б'юті процедурам. Спершу Оля у яскраво рожевому купальнику посиділа у гарячому чані просто неба поблизу заміського маєтку й поспівала для шанувальників власних пісень. До слова, позаду співачки відкривається вид на озеро, подекуди вкрите кригою.

Оля Полякова у своєму заміському будинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у своєму заміському будинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Після такої СПА-процедури, Полякова переодягнулася й погрілася поблизу каміна у будинку. А потім влаштувала собі чайну церемонію на тлі того, як розгоралися дрова.

Оля Полякова у своєму заміському будинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова у своєму заміському будинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У своєму фотоблогу зірка у халаті й тюрбані також поділилася, що вона сходила на масаж і зробила собі декілька масок задля того, щоб підготуватися до насичених робочих буднів.

Оля Полякова у своєму заміському будинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У мене сьогодні б'юті день. Я була в чані, робила масаж. Тепер роблю кислотну маску і зроблю маску, що відбілює, тому що завтра у мене знімання", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відсвяткувала своє 45-річчя. Свято минуло у доволі незвичайному місці, артистку привітало багато українських зірок. Співачка також показала, що вони їй подарували.

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