Оля Полякова дала концерт у Києві: усі пісні українською та зворушливий подарунок від морпіха Діанова

У Міжнародний жіночий день, 8 березня, співачка Оля Полякова влаштувала запальний концерт з новою українськомовною програмою під назвою "Все буде добре". Зірка зібрала повний зал глядачів у КВЦ "Парковий".

Першими почути оновлену концертну програму Полякової мали змогу військовослужбовці, волонтери, працівники ДСНС та медики. Для них співачка влаштувала окремий денний концерт абсолютно безкоштовно. А ось ввечері послухати хіти Олі української зірки вже прийшли звичайні глядачі.

Концерт Олі Полякової / Фото: ТСН.ua

Як поділилася команда артистки, частина коштів, яка була зібрана з придбання квитків, буде направлена на придбання пікапу для захисників третього Прикордонного загону 1й ВПС в/ч 9938, а також на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Концерт Олі Полякової / Фото: ТСН.ua

Свій виступ Оля розпочала з пісні, яка й дала назву її концерту "Все буде добре, Оля". На сцені виконавиця з'явилася в довгій білій сукні з золотим корсетом та у вишуканій накидці, прикрашеній вишитими золотими колосками. Волосся Полякової прикрасила розкішна корона. Шанувальники зустрічали зірку бурхливими оваціями.

Після першої пісні Полякова звернулася до глядачів у залі та подякувала усім, хто сьогодні наближує нашу перемогу.

"На початку війни, коли я побачила, як все відбувається навкруги мене, я зрозуміла, що ми абсолютно неймовірна нація. Ми, українці, просто зараз вигартовуємося, тому що ми сильні та незламні. Сьогодні у залі багато військовослужбовців, медиків, волонтерів. Ви всі сьогодні тримаєте цей фронт. Завдяки вам я маю змогу сьогодні співати. Я хочу сказати велике дякую, за те, що я маю можливість співати та жити", - сказала зі сцени Оля.

Концерт Олі Полякової / Фото: ТСН.ua

Перша частина концерту розчулила кожного глядача у залі. Полякова представила вже відомі ліричні композиції "Долечка" та "Тішся", яку записала у дуеті з Артемом Пивоваровим. Співачка наголосила, що відтепер її пісні будуть лунати лише українською.