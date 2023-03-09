Оля Полякова дала концерт у Києві: усі пісні українською та зворушливий подарунок від морпіха Діанова

Співачка організувала одразу два виступи з благодійною метою.
У Міжнародний жіночий день, 8 березня, співачка Оля Полякова влаштувала запальний концерт з новою українськомовною програмою під назвою "Все буде добре". Зірка зібрала повний зал глядачів у КВЦ "Парковий".
Першими почути оновлену концертну програму Полякової мали змогу військовослужбовці, волонтери, працівники ДСНС та медики. Для них співачка влаштувала окремий денний концерт абсолютно безкоштовно. А ось ввечері послухати хіти Олі української зірки вже прийшли звичайні глядачі.
Як поділилася команда артистки, частина коштів, яка була зібрана з придбання квитків, буде направлена на придбання пікапу для захисників третього Прикордонного загону 1й ВПС в/ч 9938, а також на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Свій виступ Оля розпочала з пісні, яка й дала назву її концерту "Все буде добре, Оля". На сцені виконавиця з'явилася в довгій білій сукні з золотим корсетом та у вишуканій накидці, прикрашеній вишитими золотими колосками. Волосся Полякової прикрасила розкішна корона. Шанувальники зустрічали зірку бурхливими оваціями.
Після першої пісні Полякова звернулася до глядачів у залі та подякувала усім, хто сьогодні наближує нашу перемогу.
"На початку війни, коли я побачила, як все відбувається навкруги мене, я зрозуміла, що ми абсолютно неймовірна нація. Ми, українці, просто зараз вигартовуємося, тому що ми сильні та незламні. Сьогодні у залі багато військовослужбовців, медиків, волонтерів. Ви всі сьогодні тримаєте цей фронт. Завдяки вам я маю змогу сьогодні співати. Я хочу сказати велике дякую, за те, що я маю можливість співати та жити", - сказала зі сцени Оля.
Перша частина концерту розчулила кожного глядача у залі. Полякова представила вже відомі ліричні композиції "Долечка" та "Тішся", яку записала у дуеті з Артемом Пивоваровим. Співачка наголосила, що відтепер її пісні будуть лунати лише українською.
"У нас захотіли забрати нашу країну, а разом з нею нашу мову і нашу національність. Коли нас почали вбивати тільки за те, що ми українці, нам несамовито захотілося стати українцями, правда ж? Сьогодні я співаю виключно українською", - ще раз наголосила Полякова.
А ось далі Оля виконала гімн України - пісню, яка сьогодні лунає по всьому світу, як символ нашої незламності та свободи. Як поділилася артистка, для неї він має особисте значення. На початку війни виконавиця дуже боялася, що більше її творчість буде нікому не потрібна і вона перестане співати. Але коли Оля вперше заспівала гімн на футбольному матчі за кордоном, до неї повернулася жага до життя.
Наступна пісня стала дуже емоційною та точно не залишила байдужих серед усіх присутніх. Зі сльозами на очах Полякова заспівала композицію "Тримай її", яку присвятила медикині Оксані Баландіній, що втратила кінцівки під час обстрілу, та її чоловіку. Відео, на якому наречений танцює вальс з Оксаною на руках облетіло Мережу під час війни. Партію скрипки у пісні виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко.
Також співачка виконала декілька зовсім нових пісень, у яких також заспівала про болючі почуття під час війни. Під час однієї з пісень на екрані з'явилися фотографії військових, які сьогодні боронять нашу землю від ворога. А також фото тих, хто віддав життя за батьківщину.
Особливим гостем на концерті зірки став захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов. Військовий піднявся на сцену до співачки та презентував їй дуже зворушливий подарунок - ляльку Олю Полякову, яку власноруч зв'язала його мама. Боєць подякував Олі за підтримку нашої армії, а також звернувся з подякою до кожного громадянина України.
"Немає заслуги лише у ЗСУ, у ЗСУ така сама заслуга, як і у кожного громадянина України. Не було б медиків - не було б армії, не було б водіїв - не було б армії. Уявіть собі, що усі пішли на війну, що тоді? Ми б повернулися у руїни. Я вдячний усім цивільним, які працюють. Без вас не було б нас. Ми всі об'єднані. Слава цивільним! Слава Україні", - промовив Діанов.
А далі на глядачів чекали усім відомі хіти Полякової, які вона переклала українською мовою. Артистка переодягнулася у стильний "металевий" боді та одягнула нову корону, аби запалити зал своїми веселими треками.
Деякі з пісень вдалося перекласти дослівно, як наприклад, "Королеву ночі" та "Ей, секундочку", а ось відомий трек "Лед тронулся" відтепер має назву "Рай на землі". Трансформацій зазнала і пісня "Номер 1". Тепер у ній співається: "Наш захисник, батько і син, зараз для нас номер один".
"Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, горіли п’ятки! Шльоп, шльоп, шльоп! Від орків залишився один угольок!", - тепер співає Оля.
Запальні хіти Полякової змусили усіх глядачів піднятися з місць та танцювати разом з улюбленою співачкою. Артистка також запросила на сцену своїх маленьких фанатів, аби потанцювати разом та зробити спільні фото на згадку.
Завершила свій концерт Полякова виконанням ліричної та надихаючої пісні "Щасливі люди", яку виконувала разом із DZIDZIO. Під час виконання Оля взяла до рук український прапор, а глядачі запалили на телефонах ліхтарики - вийшло дуже зворушливо.
Втім, одразу відпускати співачку зі сцени фани аж ніяк не хотіли, тому стали вимагати її заспівати на біс. Тож Оля повернулася на сцену та ще раз запалила зал піснею "Ей, секундочку".
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