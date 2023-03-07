Оля Полякова довела до сліз емоційним прочитанням вірша на згадку про розстріляного воїна ЗСУ

Співачка Оля Полякова, як і всі українці, шокована звірствами російських окупантів, які розстріляли полоненого бійця ЗСУ за слова "Слава Україні!".

У пам'ять про українського героя виконавиця прочитала вірш "Розстріл" відомого українського поета, ведучого, а нині військового, Петра Маги. Під час запису відео Полякова не змогла втримати емоцій та розплакалася.

"Їм краще удавитись на бантині, життя своїх дітей програти в карти, та наше звичне "Слава Україні!" - їх накриває гірше, аніж арта!", - прочитала рядки Маги співачка.

Емоційне прочитання таких болючих рядків не змогло залишити байдужих серед підписників Олі. Мало, хто з прихильників співачки зміг втримати сльози, почувши цей вірш: "Так боляче... Плачу", "Не можливо дивитись та слухати без сліз", "Плачемо і вклоняємося герою".

Нагадаємо, що 6 березня Мережу шокувало відео, на якому російські окупанти безжально розстрілюють українського військовополоненого з автомату. Росіяни вбили героя за те, що він промовив до них "Слава Україні!".

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