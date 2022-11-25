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Оля Полякова довела до сліз емоційним виконанням вірша про вбите російськими ракетами 2-денне немовля

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
726
Час на прочитання
1 хв
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Оля Полякова довела до сліз емоційним виконанням вірша про вбите російськими ракетами 2-денне немовля

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка сама ледь стримувала сльози.

Виконавиця Оля Полякова довела своїх шанувальників до сліз потужним виконання вірша "Янголя" Петра Маги.

Емоційний твір поета був присвячений 2-денному немовляті, яке загинуло у Вільнянську під час масованої ракетної атаки російських окупантів. Рядки дуже зачепили артистку, тому вона вирішила зачитати їх у своєму Instagram.

"Російська армія продовжує воювати з мирним населенням, старими і малими… Не бояться Бога? Най бояться кожного українця! Ми будемо мститься їм! Хай бояться кожен день, ходять - обертаються, лягають спати - бояться не прокинутися! Всі ми будемо мститися вам, чорти кляті!", - написала під відео Полякова. 

У коментарях під публікацією користувачі Мережі написали, що вірш у виконанні співачки зворушив до сліз та глибини душі. 

  • Серце рветься на шматки!
  • До сліз, душi боляче за янголя!
  • Нестерпний біль!
  • Я розплакалась! Як це боляче!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова зібрала понад два мільйони гривень на протезування українських військових.

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Дата публікації
Перегляди
726
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