Оля Полякова довела до сліз емоційним кліпом на трек "Дякую" про кінець війни, де зняла Діанова та Емеральд

Українська співачка Оля Полякова представила емоційну композицію "Дякую" про закінчення війни і не менш чуттєвий кліп до неї.

Режисеркою відео стала Катя Царик. Ідея для кліпу народилася миттєво. У кадрі показані обличчя простих людей, які надихають. Кожна їхня зморшка та ледь помітна людська емоція розкриває історію боротьби. Відеоробота виконана в стилістиці чорно-білих фотографій та тримає увагу до останнього кадру своєю візуальною лаконічністю.

У кліпі Полякова приміряла образ, який кардинально відрізняється від її звичного сценічного луку. Полякова у відео постала емоційно відвертою, вразливою та ніжною.

Полякова у відеороботі на пісню "Дякую" перше місце відвела саме захисникам України. Так, у новому кліпі артистки глядач зустрінеться з волонтеркою, яка допомагає з евакуацією із зони бойових дій Ольгою Зайцевою, лікаркою-гінекологинею, медичною волонтеркою Наталією Лелюх, військовою снайперкою "Жанною д'Арк" Євгенією Емеральд, яка знялась з донькою Афіною, зооволонтеркою Анастасією Тихою, спецпризначенцем ЗСУ Валентином Науменком з позивним "НАУМ", який до війни працював у команді Олі, акторкою та волонтеркою Яриною Гордієнко, актором, зоозахисником "Бородата котомамуля" Олексієм Суровцевим, українським військовослужбовцем, оборонцем Маріуполя Михайлом Діановим, з яким Олю пов'язує дружба та проєкт "Незламні", військовою волонтеркою Світланою Легкою, енергетиком ДТЕК Олександром Пироговим, реабілітологом дитячої лікарні "Охматдит" Назаром Борознюком та волонтеркою, донькою загиблого Героя України Дмитра Ковереги, Катериною Коверегою з позивним "Ангел".

Полякова переконана, що кожна робота, випущена під час війни - безцінна, адже вона має фундаментальні сенси та переосмислення.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова разом з 11-річною донькою Алісою прокоментували скандал навколо образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива на адресу жінок.

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