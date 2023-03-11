Оля Полякова довела до сліз проникливим виконанням нової пісні про закінчення війни

Співачка Оля Полякова розчулила шанувальників виконанням нової пісні під назвою "Коли закінчиться війна".

Ліричний трек артистка представила під час свого концерту в Києві. Фрагментом виступу Полякова також поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Щемливе виконання дуже довело до сліз багатьох глядачів у залі, та й сама Оля ледь стримувала емоції на сцені. Наприкінці номеру на екрані за співачкою з'явилися світлини тих, хто сьогодні боронить нашу країну від російських окупантів - серед них були і зірки українського шоубізнесу, і бійці ЗСУ, а також ті, хто віддав своє життя за Україну.

Слова та музику для співачки написала Ольга Животкова, яка вже не вперше пише композиції для Полякової.

Редакція сайту ТСН.ua також побувала на концерті Полякової у КВЦ "Парковий" та поділилася усіма подробицями благодійному заходу артистки.

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