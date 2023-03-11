Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оля Полякова довела до сліз проникливим виконанням нової пісні про закінчення війни

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова довела до сліз проникливим виконанням нової пісні про закінчення війни

Оля Полякова / Фото: пресслужба Олі Полякової

Виконавиця представила ліричну композицію.

Співачка Оля Полякова розчулила шанувальників виконанням нової пісні під назвою "Коли закінчиться війна". 

Ліричний трек артистка представила під час свого концерту в Києві. Фрагментом виступу Полякова також поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Щемливе виконання дуже довело до сліз багатьох глядачів у залі, та й сама Оля ледь стримувала емоції на сцені. Наприкінці номеру на екрані за співачкою з'явилися світлини тих, хто сьогодні боронить нашу країну від російських окупантів - серед них були і зірки українського шоубізнесу, і бійці ЗСУ, а також ті, хто віддав своє життя за Україну.

Слова та музику для співачки написала Ольга Животкова, яка вже не вперше пише композиції для Полякової. 

Редакція сайту ТСН.ua також побувала на концерті Полякової у КВЦ "Парковий" та поділилася усіма подробицями благодійному заходу артистки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
215
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація