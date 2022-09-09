Оля Полякова довела фанів до сліз новою емоційною українськомовною піснею

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова випустила нову українськомовну пісню під назвою "Все буде добре, Оля".

Вперше композиція "Все буде добре, Оля" пролунала під час концерту Олі Полякової у київській підземці на станції "Майдан Незалежності" на початку липня.

Авторкою пісні стала Ольга Бажана, саме вона свого часу написала для Полякової хіт "Королева ночи". Зазначимо, що зараз, в співпраці з командою Полякової, Бажана пише новий альбом для виконавиці.

Трек "Все буде добре, Оля" вийшов дуже емоційним, він – про віру в перемогу:

"Ця війна – хіба не найстрашніше, що могло статися з людством, ми всі переживаємо жахливі втрати, але я і досі вчу себе вірити. Навіть, коли немає сил, немає натхнення і здається, що це кінець. Я записувала цю пісню крізь сльози, бо в ці часи я щодня хочу чути, що все буде добре. І я справді в це вірю. Вірю в перемогу, в ЗСУ, в наше щасливе і незалежне майбутнє", – розповідає Полякова.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що композиція знайшла відгук у їхніх серцях і без сліз пісню слухати вкрай важко: "Мурахи і сльози! Чудова пісня", "Одразу сльози покотилися", "Це нереально круто! Пісня до глибини душі! Слухаєш і сльози самі навертаються на очі".

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова в образі мавки представила потужний дует з Артемом Пивоваровим на вірш Лесі Українки.

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