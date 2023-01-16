Оля Полякова довела Машу Єфросиніну до сліз, коли щедрувала разом з дітьми-сиротами

В рамках тижня колядок, який Оля Полякова оголосила 7 січня, співачка разом з підопічними благодійного проєкту "Дитинство без війни" завітала в гості до своїх зіркових друзів. Цього разу вони щедрували та засівали.

Попри повітряну тривогу та вибухи, які пролунали в Києві, прямий ефір в Instagram все ж таки відбувся. Перша, до кого завітали в гості - Маша Єфросиніна. Телеведуча ледве стримувала сльози. Вона зізналася, що через постійну небезпеку часом здають нерви. Та коли побачила та почула дітлахів - розчулилась. Маша розповіла, що не вміє щедрувати. Тож діти пообіцяли навчити її. Натомість Оля Полякова зізналася, що під час новорічно-різдвяних свят любила їздити до бабусі в село. Адже щоразу після колядок і щедрівок поверталася додому з величезною торбою цукерок.

Оля Полякова щедрувала з дітьми-сиротами

Засівали діти разом із зірковою амбасадоркою і в директора із футболу "Шахтаря" Даріо Срна. Спортсмен розповів, що в Хорватії, звідки він родом, також є традиція щедрувати.

"Команда "Шахтар" наразі на зборах у Туреччині, ми готуємося до наступних матчів. Коли ми граємо "Лігу Чемпіонів", ми завжди наголошуємо, що граємо за Україну, українців та українських дітей. Ви надихаєте нас на нові перемоги. Дякуємо вам", - Даріо Срна.

Оля Полякова щедрувала з дітьми-сиротами

А от хто дійсно знається на українських традиціях, то це Дзідзьо. Він розповів, як святкують на Львівщині. Пам'ятає від дитинства колядки і ТAYANNA. Вона заспівала рідкісну щедрівку "Йосип старенький", якої навчила її бабуся, чим розчулила Олю до сліз.

"Я знаю дуже багато колядок. Думаю, що нам з тобою, Олю, потрібно випустити по альбому українських колядок і щедрівок. І обов’язково разом заспівати хоча б кілька. Переконаний, це буде дуже гарно", - сказав Дзідзьо.

Оля Полякова щедрувала з дітьми-сиротами

Зустрічала засівальників також Юлія Саніна. У жовтні минулого року український рокгурт The Hardkiss провів два благодійні концерти в Туреччині на підтримку проєкту "Дитинство без війни". Між виступами солістка гурту побувала в одному з готелів, де на постійній основі мешкають підопічні проєкту і зустріч з малечею їй надовго запала у серце. Після колядок від діток зізналась, що теж мріяла щедрувати, але такої можливості не було. А ще домовилася про кулінарний майстер-клас від Олі Полякової з приготування куті у прямому ефірі.

"Я мрію навчитися готувати кутю. Бо, на жаль, досі не вмію цього робити. Нам бабуся завжди приносила. Зараз змінюються покоління, вже мама моя вчиться готувати кутю", - каже Юлія Саніна.

Оля Полякова щедрувала з дітьми-сиротами

Нагадаємо, на Різдво Оля Полякова оголосила тиждень колядок на підтримку дітей-сиріт благодійного проєкту "Дитинство без війни". Перший прямий ефір відбувся 7 січня.

Українські зірки закликали всіх робити донати на підтримку благодійного проєкту . Зібрані кошти підуть на лікування зубів та повний чек-ап здоров'я 652 дітей, які перебувають за кордоном вже близько 10 місяців.

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