Оля Полякова емоційно прочитала вірш Петра Маги, у якому висміяла неміч Путіна

Українська співачка Оля Полякова не залишилася осторонь "балу сатани" на стадіоні "Лужники" в Москві, який відбувся 22 лютого на честь святкування річниці вторгнення до України.

Виконавиця вирішила оригінальним чином відреагувати на все те, що відбувалося під час цього "цирку". Тому Полякова прочитала вірш відомого українського поета, ведучого, а нині захисника України в лавах ЗСУ Петра Маги. Вірш, який отримав назву "Посланіє", Мага написав, перебуваючи в окопі на передовій.

Вірші з окопу. ПОСЛАНІЄ. Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло, раптом бачу виступає, в... Опубликовано Петро Магой Вторник, 21 февраля 2023 г.

Саме за допомогою цього вірша Полякова висловила все, що думає стосовно дійства в "Лужниках". Тож на сторінці в Instagram артистка запостила відео з віршем.

"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу виступає в тєлєвізорі пуйло! Глядачів у залі мало, всі канали, – навіть "Дождь", я дивлюсь, а що з хлєбалом дорогой расєйській вождь?!" – почала читати вірш Маги Полякова.

Своєю чергою фани Олі зазначили, що в неї дуже круто вийшло передати настрій автора: "Ніхто краще прочитати вірш не зміг би. Олю, браво!", "Я аж заслухалась! Оце вірш в чудовому виконанні, браво Олю", "Крутий вірш! Оля круто прочитала".

Нагадаємо, що 22 лютого на стадіоні "Лужники" в Москві відбувся шабаш росіян, де вони святкували річницю повномасштабного вторгнення до України. На це дійство зібралися путіністи Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Григорій Лепс, Лариса Доліна та багато інших. Пропагандисти влаштували справжній цирк на сцені. 71-річний Газманов стрибав і відтискався, якісь невідомі люди співали українською про те, як Маріуполь звільнили від "нацистів", а Лепс закликав іти на війну, хоча сам ставати гарматним м'ясом не квапиться.

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