Оля Полякова емоційно відповіла на плітки про роман з морпіхом Михайлом Діановим

Співачка Оля Полякова емоційно відреагувала на чутки про романтичні стосунки із захисником "Азовсталі", морпіхом Михайлом Діановим.

У своїх сторіз в Instagram артистка показала, як разом з військовим вони рибалили в її приватному озері. Кадри, якими поділилася співачка, викликали неабияке обговорення в Мережі, тож мовчати Оля не стала.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дірект завалений питаннями: "А ви з Михайлом Діановим пара?". Скажіть, а що, не можна просто з людиною дружити? Обов'язково оце ваше шпілі-вілі потрібно включати? Ви не забули, що я заміжня людина? І якщо чесно, у мене дуже багато саме чоловіків-друзів. З Мишком ми друзі, і мій Вадик із ним найліпший друг. І ми його взяли в полон, якщо чесно, він з одного полону вийшов і до другого попав, до нас додому", - сказала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що під час війни Полякова й Діанов дійсно гарно потоваришували. Співачка неодноразово показувала, як вони з військовим товаришують родинами, а також запрошувала його на свій концерт у Києві. Окрім того, Полякова та Діанов разом долучилися до благодійного проєкту, який допомагає зібрати кошти на протезування нашим захисникам.

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