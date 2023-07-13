Оля Полякова гнівно відповіла на критику, що її старша донька "товста"

Українська співачка Оля Полякова гнівно відповіла хейтерам, які розкритикували зовнішність її старшої доньки Марії.

Так, артистка в Instagram показала, як із Машею займається спортом. Виконавиця опублікувала кадри, де вона з донькою в обтислому спортивному вбранні робить різноманітні вправи.

Однак у коментарях деякі користувачі вирішили висловити власну думку про зовнішність Маші. Зокрема, юзери почали критикувати 18-річну дівчину, що вона нібито має зайву вагу: "У два рази донька ширша за маму, це комплекс", "донька – шафа", "яка страшна та Маша, якось бридко стало дивитися".

Оля Полякова зі старшою донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова не стала терпіти, коли ображають її старшу доньку. Виконавиця поставила хейтерів на місце та порадила слідкувати за своїм життям.

"Люди, читаю коменти під тренуванням. Яка вам, нахр*н, різниця, хто який вигляд має. Одні пишуть Маша товста, другі – Полякова стара. Слухайте, ви що, д*біли? Подивіться на себе і на своє життя, і на те, чому з вас лізе г*вно. Чому у вас так багато г*вна, що вам треба піти на сторінку людини його виплеснути? Виплесніть його собі назад у свої пики. Придурки", - різко відповіла Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До слова, чимало користувачів підтримали Машу. Вони зазначили, що адекватні люди не будуть критикувати зовнішність, а також наголосили, що у дівчини гарна фігура: "Жіночки, які пишуть, що мама гарніша за доньку! Скажіть, ви трішки несповна розуму? З якою метою ви цькуєте підлітка?", "Машо, нікого не слухай, ти формуєшся як жінка, у тебе гарні форми, не думай сприймати обмежених людей на свій рахунок", "що у людей в головах - писати огиду про дівчину?".

Оля Полякова зі старшою донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова теж звернула увагу на позитивні коментарі. Вона подякувала за адекватну реакцію та побажала всім добра.

"Всі, хто написав гарні коменти і подякував за тренування, знайте, що ви нормальні люди і що вас набагато більше, ніж придурків. Я вам передаю промені щастя і добра. Будьте щасливими, бо в гарних людей – гарні коменти", - наголосила артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала рясний врожай із власного городу. Артистка похизувалася, що цьогоріч посадила.

Читайте також: