Оля Полякова гнівно відповіла на критику, що її старша донька "товста"

Виконавиця поставила на місце хейтерів.
Українська співачка Оля Полякова гнівно відповіла хейтерам, які розкритикували зовнішність її старшої доньки Марії.
Так, артистка в Instagram показала, як із Машею займається спортом. Виконавиця опублікувала кадри, де вона з донькою в обтислому спортивному вбранні робить різноманітні вправи.
Однак у коментарях деякі користувачі вирішили висловити власну думку про зовнішність Маші. Зокрема, юзери почали критикувати 18-річну дівчину, що вона нібито має зайву вагу: "У два рази донька ширша за маму, це комплекс", "донька – шафа", "яка страшна та Маша, якось бридко стало дивитися".
Оля Полякова не стала терпіти, коли ображають її старшу доньку. Виконавиця поставила хейтерів на місце та порадила слідкувати за своїм життям.
"Люди, читаю коменти під тренуванням. Яка вам, нахр*н, різниця, хто який вигляд має. Одні пишуть Маша товста, другі – Полякова стара. Слухайте, ви що, д*біли? Подивіться на себе і на своє життя, і на те, чому з вас лізе г*вно. Чому у вас так багато г*вна, що вам треба піти на сторінку людини його виплеснути? Виплесніть його собі назад у свої пики. Придурки", - різко відповіла Оля.
До слова, чимало користувачів підтримали Машу. Вони зазначили, що адекватні люди не будуть критикувати зовнішність, а також наголосили, що у дівчини гарна фігура: "Жіночки, які пишуть, що мама гарніша за доньку! Скажіть, ви трішки несповна розуму? З якою метою ви цькуєте підлітка?", "Машо, нікого не слухай, ти формуєшся як жінка, у тебе гарні форми, не думай сприймати обмежених людей на свій рахунок", "що у людей в головах - писати огиду про дівчину?".
Оля Полякова теж звернула увагу на позитивні коментарі. Вона подякувала за адекватну реакцію та побажала всім добра.
"Всі, хто написав гарні коменти і подякував за тренування, знайте, що ви нормальні люди і що вас набагато більше, ніж придурків. Я вам передаю промені щастя і добра. Будьте щасливими, бо в гарних людей – гарні коменти", - наголосила артистка.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала рясний врожай із власного городу. Артистка похизувалася, що цьогоріч посадила.
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