Оля Полякова іронічно висловилася про зникнення Олега Винника: "Він живий взагалі?"

Виконавиця також відповіла, що, на її думку, варто було б зробити співаку.

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала зникнення та мовчання артиста Олега Винника.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка відповіла, що наразі не знає, що відбувається зі співаком, адже вони не спілкуються. Останнє, що Полякова чула про Винника, так це те, що він хворіє.

"Я нічого про нього не знаю. Зовсім. Я вважаю, що, звісно, його прихильники мають право знати, що з ним відбувається. Ми не спілкуємося, ми спілкувалися лише на початку повномасштабного вторгнення один раз. Більше я нічого не знаю, що з ним відбувається!" – прокоментувала Оля.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Однак Полякова вважає, що Виннику варто було б вийти на зв'язок зі своєю аудиторією та пояснити їм, що відбувається.

"Я вважаю, що його прихильники мають право знати, що з ним відбувається. Для цього не треба так багато, можна просто вийти в ефір і сказати: "Люди, я з вами, я є". Я не можу засуджувати людей, я ж не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може, він не може говорити. Я чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається", - додала артистка.

Оля Полякова про прем'єру кліпу, інтерв'ю з Ані Лорак і нові концерти

Зазначимо, раніше адвокатка Олега Винника розповідала, що співак перебуває у Німеччині, куди поїхав ще до початку повномасштабної війни. Там артист лікується. Також вона зазначила, що з-за кордону виконавець допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко пройшлася по Ані Лорак. Співачка назвала зрадницю "людиною без совісті і мізків".

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