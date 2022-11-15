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Оля Полякова на грузинських "Танцях з зірками" в образі Роксолани розповіла про звільнення Херсона

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
642
Час на прочитання
1 хв
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Оля Полякова на грузинських "Танцях з зірками" в образі Роксолани розповіла про звільнення Херсона

Оля Полякова та Максим Єжов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

За свій виступ на паркеті виконавиця отримала найвищу кількість балів.

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова виступила у третьому ефірі грузинських "Танців з зірками".

Випуск був присвячений кіно. Тож, артистка разом зі своїм партнером Максимом Єжовим перевтілилася на героїв знаменитої української кінострічки. Так, виконавиця танцювала в образі Роксолани, а її партнер був турецьким султаном.

Пісню для номера вони теж обрали українську. Пара танцювала на паркеті під трек Джамали – "1944". Макс та Оля вибороли одну з найбільших оцінок, а саме 20 балів.

Не забула Полякова й про благодійну місію, з якою прийшла на грузинське шоу. Співачка розповіла про героїчне звільнення Херсона, а також закликала всіх небайдужих донатити кошти на проєкт "Незламні", який збирає гроші на протезування українців.

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