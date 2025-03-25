Українська співачка Оля Полякова на рідкісних фото показала, який зараз вигляд має її 13-річна донька.

Аліса уникає публічності, тож вона не частий гість в Instagram зіркової мами. Утім, час від часу донька Олі Полякової дозволяє ділитися їхніми спільними кадрами, як от цього разу. Зокрема, наразі вони перебувають у Львові, тож співачка у фотоблогу показала, як проводить час із Алісою.

Оля Полякова з молодшою донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вони влаштували собі імпровізовану екскурсію містом. Виконавиця разом із донькою милувалася історичними будівлями та неймовірними краєвидами. Звичайно ж, вони не стрималися та наробили безліч світлин. Як ділиться артистка, їм із Алісою неабияк подобається у Львові.

"Ми у Львові! Мені дуже подобається у Львові", - ділиться співачка.

Оля Полякова з молодшою донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова наважилася на сміливий фотосет. Співачка вперше знялася для обкладинки чоловічого глянцю Playboy. Ба більше, виконавиця ще й постала в доволі відвертому образі. Зокрема, артистка позувала перед об'єктивом фотокамери в білій сорочці на голе тіло.

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