Оля Полякова на тлі заміського маєтку показала рідкісні кадри зі своїм 60-річним чоловіком

Українська співачка Оля Полякова показала свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського на тлі їхнього заміського будинку.

Так, чоловік артистки засвітився у її Instagram-stories. У той момент, коли Оля на тлі своєї дачі, ділилася планами з приготування плову, позаду неї стояв Вадим. 60-річний обранець застиг з чашкою в руках і чекав, коли його дружина запише відео для фотоблогу. Вочевидь він не здогадувався, що потрапив у кадр, бо наприкінці запитав, чи можна йому нарешті пройти.

Шанувальникам дуже сподобалася така смішна поява чоловіка Олі Полякової. Тому вони залюбки почали пародіювати подружжя.

Оля Полякова показала свого 60-річного чоловіка

Також Полякова показала, як загартовується її обранець. Вона опублікувала ще одне відео, де показалася поблизу водойми. На кадрах видно, як Вадим повністю з головою занурюється у крижану воду. Артистка жартівливо назвала коханого "Моржем Семеновичем". Раніше Оля розповідала, що її чоловік прихильник здорового способу життя.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, що її чоловік під час повномасштабного вторгнення відкрив новий бізнес. І розповіла, чим він займається зараз.

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